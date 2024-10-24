Последний день саммита БРИКС в Казани

13 стран приобрели статус государств-партнеров БРИКС по итогам саммита объединения в Казани. Среди них Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Татарстана, мэрию Казани за организацию саммита БРИКС и попросил прощения у казанцев за неудобства. В дни проведения встречи глав государств в городе закрывали дороги из-за проезда кортежей.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетели из Казани после саммита БРИКС. Их проводил раис Татарстана Рустам Минниханов в аэропорту. Си Цзиньпин рассказал, что Татарстан – это замечательное место. Александр Лукашенко перед вылетом осмотрел продукцию Казанского вертолетного завода.

24 октября из Казани также улетели президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент РФ Владимир Путин на заседании саммита «БРИКС плюс» пригласил заинтересованные страны к развитию транспортного коридора «Север-Юг» и Северного морского пути.

На полях саммита БРИКС президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели двустороннюю встречу. Президент России Владимир Путин сообщил, что обмен мнениями иностранных лидеров «идет в плюс нашему мероприятию».

24 октября власти Казани рекомендовали жителям Казани воздержаться от использования личных машин. Сегодня движение на дорогах временно перекрывали из-за отъезда иностранных делегаций после саммита БРИКС.

Казанцам показали, как внутри выглядит новое здание театра Г. Камала. Объект планировали достроить к саммиту БРИКС в столице Татарстана.

Диана Соловьёва