Председатель КНР Си Цзиньпин улетел из Казани, куда он приезжал для участия в саммите БРИКС. Лидера Китая проводил раис Татарстана Рустам Минниханов в международном аэропорту города. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Татарстан — замечательное место»,— сообщил председатель КНР.

Си Цзиньпин заявил, что саммит глав государств в Казани прошел успешно.

Председатель КНР прилетел в Казань 22 октября. Самолет, на котором он летел, сопроводил российский истребитель.

Диана Соловьёва