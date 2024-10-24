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Си Цзиньпин улетел из Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин улетел из Казани, куда он приезжал для участия в саммите БРИКС. Лидера Китая проводил раис Татарстана Рустам Минниханов в международном аэропорту города. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Татарстан — замечательное место»,— сообщил председатель КНР.

Си Цзиньпин заявил, что саммит глав государств в Казани прошел успешно.

Председатель КНР прилетел в Казань 22 октября. Самолет, на котором он летел, сопроводил российский истребитель.

Диана Соловьёва

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