Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган улетел из Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Казани. В международном аэропорту города его проводил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее ряд СМИ сообщал, что турецкий президент улетит из Казани около 11:30. Уточнялось, что его вылет произойдет раньше запланированного из-за теракта в Анкаре.

Вчера президент России Владимир Путин принес соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим терактом.

Президент Турции прилетел в Казань 23 октября вместе со своей супругой Эмине Эрдоган.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...