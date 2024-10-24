Эрдоган улетел из Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Казани. В международном аэропорту города его проводил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее ряд СМИ сообщал, что турецкий президент улетит из Казани около 11:30. Уточнялось, что его вылет произойдет раньше запланированного из-за теракта в Анкаре.

Вчера президент России Владимир Путин принес соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим терактом.

Президент Турции прилетел в Казань 23 октября вместе со своей супругой Эмине Эрдоган.

Диана Соловьёва