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Жителям Казани показали, как внутри выглядит театр Камала

Жителям Казани показали, как внутри выглядит новое здание театра имени Г. Камала. Видео опубликовали в пресс-службе театра.

«Уже скоро театр Камала откроет свою новую страницу. Мы все ждем это с большим волнением»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Новое здание театра планировали достроить к саммиту БРИКС в Казани. Сегодня проходит третий день встречи глав государств.

Рядом с объектом также построят парк, где будут располагаться небольшая площадь, сад на берегу озера Кабан, садовая мебель, «зрительные» зоны и т.д. На создание парка выделили сумму около 1,1 млрд руб.

Диана Соловьёва

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