Президент Азербайджана и премьер-министр Армении проводят встречу на саммите БРИКС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

«То, что вам удалось в ходе сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана уже это идет в плюс нашему мероприятию», - заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к Николу Пашиняну.

В ходе заседания «БРИКС плюс» президент Азербайджана и премьер-министр Армении обменялись несколькими фразами. Представители иностранных государств сидели рядом.

Ранее «Ъ» сообщал, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян не воспользовались возможностью встретиться за столом переговоров в Москве. Они участвовали в Совете глав государств СНГ. Тогда Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении по отдельности.

В сентябре Ильхам Алиев отмечал, что Баку и Ереван согласовали около 80% текста мирного договора, и выражал надежду на достижение «мира на Южном Кавказе».

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году. Он был вызван вопросом принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Диана Соловьёва