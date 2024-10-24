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Лидеры Египта, Казахстана и Узбекистана завершили участие в саммите БРИКС в Казани

Президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев покинули Казань, завершив работу на саммите БРИКС.

Лидеры были проведены в аэропорту раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги Минниханова в подготовке мероприятия, выразив благодарность за организацию саммита.

Ранее Казань покинули президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин.

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