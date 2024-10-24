Президенты Белоруссии и Ирана вылетели из Казани

Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Ирана Масуд Пезешкиан вылетели на самолётах из Казани. В международном аэропорту города их проводил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан отметили высокую организацию саммита. Президент Ирана пригласил Рустама Минниханова посетить Иран.

Перед вылетом Раис Татарстана показал президенту Белоруссии продукцию вертолётного завода. Александр Лукашенко был впечатлён медицинским «Ансатом» и Ми-38 с салоном VIP. Он отметил, что у него очень вместительный салон и, несмотря на габариты, высокая скорость.

Вертолёты «Ансат» представлены на выставке «Сделано в Татарстане» у здания Госсовета Татарстана.

Диана Соловьёва