Путин на саммите БРИКС+ пригласил страны к развитию коридора «Север – Юг»

Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» пригласил заинтересованные страны к развитию транспортного коридора «Север-Юг» и Северного морского пути.

«Север – Юг» — международный коридор, который идет от морского порта Санкт-Петербурга до порта Мумбая и включает акваторию Волги.

В Алексеевском районе Татарстана к 2030 году планируют построить грузовой порт. Новый объект будет находиться рядом с коридором «Север – Юг». Благодаря этому порт сможет обрабатывать внутренние и международные грузы. Его потенциальными клиентами могут стать резиденты ОЭЗ Алабуга и планируемой Алабуга–Менделеевск.

В Свияжском районе Татарстана в августе 2024 года открыли грузовой порт на территории мультимодального логистического центра. Он находится на пересечении международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Европа — Западный Китай».

В июле российские компании открыли сезон поставок нефти на восток по Северному морскому пути.

Диана Соловьёва