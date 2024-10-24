Казанцев призвали ограничить использование личного транспорта из-за саммита БРИКС

Власти Казани рекомендуют жителям города воздержаться от использования личных автомобилей сегодня, 24 октября, из-за временных перекрытий, связанных с отъездом делегаций после завершения саммита БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии.

По мере завершения встреч город начнут покидать лидеры стран, что приведет к временному перекрытию улиц на их маршрутах. Власти просят горожан воспользоваться общественным транспортом, в частности метро, чтобы избежать пробок и не создавать дополнительную нагрузку на дороги.

Ранее сообщалось, что с 23 октября общественный транспорт Казани возвращается к работе в привычном режиме.

Анар Зейналов