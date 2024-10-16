Казахстан не подаст заявку на вступление в БРИКС

Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС, несмотря на поступающие предложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали в интервью Tengrinews.kz.

Касым-Жомарт Токаев приглашен на саммит БРИКС, который пройдет 23–24 октября в Казани, и планирует выступить на расширенном заседании 24 октября. В то время как такие страны, как Азербайджан и Беларусь, уже подали заявки на вступление, Казахстан проявляет интерес к эволюции БРИКС, но пока не намерен вступать в это объединение.

По словам Уали, предложения о вступлении внимательно рассматриваются, однако в настоящее время Казахстан считает более приоритетным участие в ООН, которая, по мнению президента, остается универсальной платформой для обсуждения актуальных международных проблем.

«В обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других аспектов, связанных с перспективами развития данного объединения»,— приводит слова Уали издание Tengrinews.kz.

Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарев заявил, что Казахстан может направить официальную заявку на вступление в БРИКС.

Анар Зейналов