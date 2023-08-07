В «Титановой долине» начали строить завод тротуарной плитки за 1,4 млрд рублей

На площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» началось строительство завода тротуарной плитки «Поревит». Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Объем инвестиций в проект составил 1,4 млрд руб. Будет создано порядка 80 новых рабочих мест.

«В сентябре 2024 года мы сделаем первый бетон, то есть, фактически, завод будет построен, запущена бетоносмесительная установка. С марта 2025 года готовая продукция пойдет на рынок Уральского федерального округа. Мы ориентированы на производство здесь 700-800 тыс. кв. м продукции в год»,— отметил генеральный директор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын.

По итогу реализации проекта к 2030 году общая сумма налогов и обязательных платежей будущего завода в бюджеты оценивается в 800 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте