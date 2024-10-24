Союз рубля и обнала

Как стало известно “Ъ”, от 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Еще один участвовавший в махинациях фигурант в августе прошлого года в особом порядке был осужден на три года. Организаторами вывода денег из этих кредитных учреждений, а также еще почти десятка обанкротившихся банков в МВД считают находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина, младшего брата скандально известного банкира Матвея Урина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Урин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Матвей Урин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-президента банка «Агросоюз» Станислава Шеловских, отвечавшей в империи господина Клигмана за черную бухгалтерию Натальи Петренко, ранее судимой за финансовые махинации, и экс-сотрудника столичной полиции Дениса Макарцева Басманный суд Москвы начал в марте 2023 года. Фигуранты обвиняются в руководстве структурными подразделениями ОПС и особо крупном мошенничестве (ч. 1 и ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе состоявшихся прений прокурор запросил для подсудимых весьма внушительные сроки.

Так, бывший топ-менеджер «Агросоюза» Шеловских, по мнению гособвинителя, заслуживает наказания в виде 18 лет лишения свободы, а его предполагаемые сообщники Петренко и Макарцев — 16 и 15 лет соответственно.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование обстоятельств хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка ГСУ ГУ МВД России по Москве начало в феврале 2019 года. За несколько месяцев до этого с интервалом в неделю оба кредитных учреждения лишились лицензии. Основания для прекращения их деятельности были, по сути, одинаковыми — кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций и прочее. На момент краха Инкаробанк задолжал около 3 млрд руб., а «Агросоюз» — более 7 млрд руб.

Между тем следствие установило, что организаторами махинаций в этих и ряде других банков являются их конечный бенефициар Илья Клигман и его ближайший компаньон Евгений Урин (находятся в международном розыске), и объединило эти дела в одно производство.

Евгений Урин, напомним, младший брат скандально известного экс-банкира Матвея Урина, который в 2011 году был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году господин Урин был осужден на семь с половиной лет колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму 16 млрд руб.

В ОПС, возглавляемое Ильей Клигманом и Евгением Уриным, по данным следствия, входили несколько десятков человек, участвовавших в масштабных хищениях из банков. Как правило, все подобные преступления совершались перед отзывом у кредитных учреждений лицензий.

В ГУЭБиПК МВД, осуществлявшем оперативное сопровождение расследования, полагают, что пострадали от мошенников не только клиенты «Агросоюза» и Инкаробанка, но и Геленджик-банка (долг 825 млн руб.), банка «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банка (700 млн руб.), Анталбанка (14,7 млрд руб.), Арксбанка (более 35 млрд руб.), Трансинвестбанка (более 9 млрд руб.), Байкалбанка (6 млрд руб.) и целого ряда других кредитных учреждений. По предварительным данным, из них могли вывести более 150 млрд руб., которые возместило потом АСВ.

Что же касается хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка, то они, как следует из дела, осуществлялись за счет выдачи ничем не обеспеченных кредитов, покупки якобы ценных бумаг, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Например, незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Из нее долги были переуступлены ООО «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг», также имеющим признаки фиктивности.

В свою очередь, Инкаробанком были приобретены, предположительно, заведомо неликвидные облигации ООО «Спектр» и ООО «УАХМ-Финанс» (признаны банкротами) более чем на 1 млрд руб. Причем часть таких операций кредитное учреждение совершило уже после запрета Центробанка на проведение подобных сделок.

По версии правоохранителей, разработчиками всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» и других банков являлись Наталья Петренко и Евгений Урин.

Непосредственными же исполнителями хищений, считает следствие, выступали бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления этого банка Андрей Сомов. Последний полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. В августе 2023 года Басманный суд, учитывая это обстоятельство, приговорил его к трем годам заключения.

Еще один обвиняемый — бывший сотрудник ОЭБиПК УВД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев, по версии его бывших коллег, курировал в ОПС силовой блок, инкассацию и безопасность.

Отметим, что еще целому ряду фигурантов этого расследования обвинения в мошенничестве и руководстве структурными подразделениями ОПС предъявлены заочно, поскольку, так же как и организаторы, они находятся в международном розыске.

Олег Рубникович