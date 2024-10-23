Трудное детство растет в цене

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект поправок к федеральному законодательству о повышении в 15 раз штрафов для родителей за невоспитанных детей. Речь идет о корректировке ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, где говорится об обязанностях по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Авторы обосновали инициативу увеличением количества дел по этой статье в регионе на 3,4%, а также тем, что норма не менялась 22 года. Их коллеги-парламентарии предположили, что в результате повышения штрафов родители станут «еще меньше денег тратить на детей», а коммунист Александр Рассудов заявил, что начал курить в детстве, но штрафы родителям едва ли повлияли бы на его поведение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Петербургские парламентарии рассмотрели в среду в первом чтении проект поправок к федеральному законодательству об ужесточении ответственности родителей за их невоспитанных детей. Речь идет о корректировке ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей). Там, в частности, говорится об обязанностях по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Нарушения, поясняют юристы, могут заключаться, в частности, в том, что ребенку не прививаются элементарные навыки нормального поведения, его не учат доброте, правилам общежития, вежливости, этикету, не прививаются любовь к труду, уважение к старшим и т. п.

Единороссы Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок предложили поднять штраф для родителей-нарушителей сразу в 15 раз.

Сейчас размер санкций варьируется от 100 руб. до 500 руб. Предлагается установить минимальный тариф в 1,5 тыс. руб., а максимальный — 3 тыс. руб.

Авторы ссылаются на рост числа нерадивых родителей, приведя в обоснование статистику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Так, по данным полиции, в 2023 году районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Санкт-Петербурге было рассмотрено более 7,2 тыс. дел в рамках ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, тогда как годом ранее — на 3,4% меньше.

По словам инициаторов, проект разработан при участии уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. «В результате нашей совместной работы с комитетом по социальной политике и комитетом здравоохранения, общественными организациями мы пришли к тому, что есть необходимость на сегодняшний день внести соответствующие изменения на федеральный уровень»,— подчеркнул Александр Ржаненков. По его словам, норма не менялась 22 года, а «за этот период времени многое изменилось».

Обсуждение документа вызвало дискуссию. Замглавы фракции «Справедливой России — За правду» Андрей Алескеров, в частности, высказал опасение, что семьи, находящиеся в неблагополучной ситуации, могут попасть в еще более сложное положение из-за неподъемных штрафов. Ряду граждан, продолжил он, уже сейчас не хватает средств, чтобы оплатить штраф, и им начисляются пени из-за просрочки оплаты. «Треть протоколов не была оплачена,— привел данные господин Алескеров.— Они перешли в зону действия ст. 20.25 КоАП, где кратно увеличивается штраф и сумма уже варьируется от 3 тыс. до 6 тыс. руб.». Наталия Астахова («Единая Россия») согласилась, что поправки могут привести к тому, что родители станут «еще меньше денег тратить на детей».

Александр Рассудов (КПРФ) сознался коллегам, что начал курить в детстве, но заверил, что если бы его родителям выписывали штрафы, это вряд ли повлияло бы на его поведение.

Беспартийный депутат от фракции СРЗП Михаил Амосов предложил смягчить меру, прописав в КоАП в качестве меры наказания «предупреждение». С ним согласился спикер Александр Бельский («Единая Россия»). Он заметил, что в его детстве «много кто попадал на предупреждение», но все «смогли вырасти тем, кем мы стали».

В результате закон поддержали 37 депутатов. Девять человек проголосовали против. Проект должны одобрить в двух чтениях перед рассмотрением в Госдуме.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург