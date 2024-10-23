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Коммерсантъ FM
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Трудное детство растет в цене

Штрафы для родителей могут вырасти в пятнадцать раз

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект поправок к федеральному законодательству о повышении в 15 раз штрафов для родителей за невоспитанных детей. Речь идет о корректировке ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, где говорится об обязанностях по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Авторы обосновали инициативу увеличением количества дел по этой статье в регионе на 3,4%, а также тем, что норма не менялась 22 года. Их коллеги-парламентарии предположили, что в результате повышения штрафов родители станут «еще меньше денег тратить на детей», а коммунист Александр Рассудов заявил, что начал курить в детстве, но штрафы родителям едва ли повлияли бы на его поведение.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Петербургские парламентарии рассмотрели в среду в первом чтении проект поправок к федеральному законодательству об ужесточении ответственности родителей за их невоспитанных детей. Речь идет о корректировке ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей). Там, в частности, говорится об обязанностях по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Нарушения, поясняют юристы, могут заключаться, в частности, в том, что ребенку не прививаются элементарные навыки нормального поведения, его не учат доброте, правилам общежития, вежливости, этикету, не прививаются любовь к труду, уважение к старшим и т. п.

Единороссы Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок предложили поднять штраф для родителей-нарушителей сразу в 15 раз.

Сейчас размер санкций варьируется от 100 руб. до 500 руб. Предлагается установить минимальный тариф в 1,5 тыс. руб., а максимальный — 3 тыс. руб.

Авторы ссылаются на рост числа нерадивых родителей, приведя в обоснование статистику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Так, по данным полиции, в 2023 году районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Санкт-Петербурге было рассмотрено более 7,2 тыс. дел в рамках ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, тогда как годом ранее — на 3,4% меньше.

По словам инициаторов, проект разработан при участии уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. «В результате нашей совместной работы с комитетом по социальной политике и комитетом здравоохранения, общественными организациями мы пришли к тому, что есть необходимость на сегодняшний день внести соответствующие изменения на федеральный уровень»,— подчеркнул Александр Ржаненков. По его словам, норма не менялась 22 года, а «за этот период времени многое изменилось».

Обсуждение документа вызвало дискуссию. Замглавы фракции «Справедливой России — За правду» Андрей Алескеров, в частности, высказал опасение, что семьи, находящиеся в неблагополучной ситуации, могут попасть в еще более сложное положение из-за неподъемных штрафов. Ряду граждан, продолжил он, уже сейчас не хватает средств, чтобы оплатить штраф, и им начисляются пени из-за просрочки оплаты. «Треть протоколов не была оплачена,— привел данные господин Алескеров.— Они перешли в зону действия ст. 20.25 КоАП, где кратно увеличивается штраф и сумма уже варьируется от 3 тыс. до 6 тыс. руб.». Наталия Астахова («Единая Россия») согласилась, что поправки могут привести к тому, что родители станут «еще меньше денег тратить на детей».

Александр Рассудов (КПРФ) сознался коллегам, что начал курить в детстве, но заверил, что если бы его родителям выписывали штрафы, это вряд ли повлияло бы на его поведение.

Беспартийный депутат от фракции СРЗП Михаил Амосов предложил смягчить меру, прописав в КоАП в качестве меры наказания «предупреждение». С ним согласился спикер Александр Бельский («Единая Россия»). Он заметил, что в его детстве «много кто попадал на предупреждение», но все «смогли вырасти тем, кем мы стали».

В результате закон поддержали 37 депутатов. Девять человек проголосовали против. Проект должны одобрить в двух чтениях перед рассмотрением в Госдуме.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург

Нижегородские депутаты нашли время позаботиться о безопасности подростков на пляжах

Депутаты нижегородского парламента на заседании комитета по социальным вопросам в заксобрании поддержали предложение областного прокурора Андрея Травкина о введении запрета для подростков до 16 лет посещать пляжи без сопровождения взрослых. Господин Травкин внес законопроект «Об ограничении пребывания детей в общественных местах» на рассмотрение регионального парламента в октябре. Он обосновал это участившимися трагедиями: в 2024 году в водоемах Нижегородской области погибло 11 детей, а год назад было 8 таких случаев. В региональном управлении МЧС отметили, что «рекордной» стала первая неделя минувшего июля, когда утонули четверо детей.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В большинстве случаев причинами гибели стало купание в запрещенных и необорудованных местах, неумение плавать и то, что дети на пляже находились одни, без взрослых. При этом оснований для привлечения родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей не было. Отметим, сейчас по законам Нижегородской области лицам до 16 лет запрещено без сопровождения взрослых появляться на стадионах, в парках, скверах, компьютерных клубах, заведениях, где торгуют алкоголем, и секс-шопах.

В областной прокуратуре “Ъ” сообщили, что обсуждение законодательной инициативы заняло несколько месяцев. В России в целом регулирование пляжного отдыха подростков не распространено, но похожая норма применяется в Чувашии.

Ирина Швецова, Андрей Репин, Нижний Новгород

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