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Коммерсантъ FM
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Песков: членство Турции в НАТО не станет проблемой для ее вступления в БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Турции в НАТО не станет препятствием для присоединения страны к БРИКС. Он отметил, что в БРИКС не принуждают страны выбирать, с какими государствами и организациями они могут сотрудничать, а с какими нет.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Притягательность сотрудничества в рамках БРИКС в том, что никто не ставит вопрос "или-или". Это условие, которое любят ставить в НАТО и ЕС»,— рассказал господин Песков в беседе с НТВ. Он подчеркнул, что этот факт делает объединение еще более привлекательным для сотрудничества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он говорил, что его визит должен способствовать развитию сотрудничества между Турцией и странами объединения.

В БРИКС входят девять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Заявку на вступление на участие в 2024 году подали Малайзия и Азербайджан.

О первом дне саммита — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».

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