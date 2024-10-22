Эрдоган заявил о намерении Турции развивать сотрудничество с БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отправится на саммит БРИКС в Казань завтра, 23 октября. Он добавил, что его визит должен способствовать развитию сотрудничества между Турцией и странами объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы искренне хотим развивать наше сотрудничество с БРИКС. Я надеюсь и верю, что саммит в Казани станет поводом для этого»,— сказал президент Турции на выступлении в Анкаре (цитата по TRT Haber).

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что страны БРИКС, которые входят в G20, составляют примерно 40% мировой добычи нефти и около 25% международного экспорта. По его словам, эти данные свидетельствуют о важности сотрудничества с БРИКС.

В БРИКС входят девять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 году саммит БРИКС проводит Россия, которая председательствует в объединении в 2024 году. Он проходит с 22 по 24 октября.

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