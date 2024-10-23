Минниханов уговорил Лукашенко съесть чак-чак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. По прилете в аэропорту его, как и других иностранный гостей, встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил белорусского президента национальным татарским блюдом — чак-чаком, а также традиционным русским караваем.

«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький»,— пошутил Александр Лукашенко и попробовал кусочек чак-чака. Каравай белорусский президент поцеловал.

Целование каравая — одна из старинных русских традиций. Во время церемоний в некоторых случаях предлагается отломить кусочек каравая, в некоторых — поцеловать.

Саммит в Казани стартовал 22 октября и пройдет до 24 октября. В мероприятии поучаствуют главы 24 государств. Сегодня планируется провести узкое и расширенное заседания стран—участниц БРИКС. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в итоговой декларации саммита будет отражена позиция стран объединения по конфликту на Украине.

О саммите — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».