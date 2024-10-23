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Коммерсантъ FM
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Совфед одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для «Газпрома»

Совет федерации одобрил норму, которой «Газпром» (MOEX: GAZP) освободят от ежемесячной надбавки 50 млрд руб. к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ. Нововведение вступит в силу с 2025 года.

Эта норма была внесена правительством как поправка ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Минфин рассчитывает, что отказ от надбавки по НДПИ позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы «Газпрома».

Надбавка была введена в конце 2022 года и предусматривала, что с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно НДПИ для «Газпрома» будет каждый месяц расти на 50 млрд руб. Минфин включил в проект бюджета на ближайшую трехлетку сокращение поступлений от НДПИ на газ: в 2025 году — на 550 млрд руб., в 2026 году — на 50 млрд руб.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Газ выпускают на рынок».

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