Главные новости к утру 23 октября

Найденные в гостинице в Ташкенте тела двух погибших от отравления россиян доставят в РФ после проведения судебной экспертизы, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.

В США распространяется вспышка кишечной палочки, связанная с употреблением «Роял чизбургеров» из McDonald's. Число отравившихся оценивается в 49 человек, госпитализировано десять человек, один скончался.

Ограничение скорости электросамокатов в Москве помогло снизить аварийность. Как выяснил «Ъ», замедление всего на 5 км/ч привело к сокращению на 48% числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности и на 67% — их наездов на пешеходов. Повсеместное внедрение этой практики обсудят в 2025 году.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии восьмого фигуранта дела о планировании теракта на Лубянке в 2022 году. Он признан виновным в участии в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и в ее финансировании.

В Великобритании прошли подготовку 200 украинских летчиков, сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Люк Поллард.

Герман Тё — сын совладельца девелоперской Capital Group Павла Тё — 15 октября передал свои 50% в ООО «Бизнес клаб. БТС2» партнеру по этому бизнесу Мураду Дамирову. Компания — одна из структур оператора гибких пространств Business Club, где сообщили «Ъ», что изменения в составе собственников не повлияют на отношения с Capital Group.

Минимальные инвестиции российского банка для начала работы с цифровым рублем могут составлять от 120 млн руб. до более чем 200 млн руб., сообщили опрошенные «Ъ» участники платежного рынка. По их мнению, снизить стоимость «входного билета» могут облачные технологии и коробочные решения.

Россия обогнала Японию и стала четвертой экономикой мира, следует из доклада МВФ. Согласно подсчетам фонда, доля РФ в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет 3,55%.

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