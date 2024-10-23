Суд приговорил к 12 годам восьмого фигуранта дела о попытке теракта на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии восьмого фигуранта дела о планировании теракта на Лубянке в 2022 году — Нурмахамада Шарипова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он признан виновным в участии в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и в ее финансировании.

Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова сообщила агентству, что Нурмахамад Шарипов признал вину по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации) и по ч. 1.1 ст. 205.5 УК (финансирование терроризма). Первые три года он проведет в тюрьме, остальную часть приговора — в колонии строгого режима.

В декабре 2023 года суд назначил шести фигурантам дела сроки лишения свободы от 16 до 22 лет. Четверо из них не признали вину, двое других признали частично. В отдельное производство было выделено дело седьмого фигуранта — Мероба Хаитова, он признал вину. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в мае 2022 года осужденные планировали устроить взрыв возле одного из зданий ФСБ на Лубянке, расстрелять из огнестрельного оружия прохожих и посетителей приемной ведомства, а затем закидать ручными гранатами близлежащие здания.

О приговоре — в материале «Ъ» «На Лубянке курьеры превратились в террористов».