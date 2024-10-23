Тела погибших от отравления в гостинице Ташкента россиян направят на экспертизу

Тела погибших в гостинице в Ташкенте россиян доставят на родину после судебно-медицинской экспертизы, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана. Среди отравившихся неизвестным веществом — российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник Максим Радченко. В другом номере было обнаружено тело гражданина Узбекистана.

«Дата отправки тел погибших граждан России зависит от сроков проведения судебно-медицинской экспертизы»,— ответил представитель Генпрокуратуры на вопрос «РИА Новости» о сроках отправки тел погибших на родину.

Он заявил о необходимости провести ряд процедур для определения причины смерти. Обстоятельства гибели людей расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно открытым данным, Инесса Паперная сотрудничала с изданиями «Профиль» и «Лента.ру». Telegram-канал Baza написал, что журналистка приехала в Узбекистан в отпуск и остановилась в ташкентском отеле «Караман палас». По информации проекта, причиной гибели мог стать газ — в ночь на 20 октября в отеле чистили бассейн.