В Минобороны Великобритании сообщили о подготовке 200 украинских летчиков

Двести украинских летчиков прошли подготовку в Великобритании. Об этом сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Люк Поллард. По его словам, в перспективе эти военные начнут летать на переданных Украине истребителях F-16.

Таким образом замглавы оборонного ведомства прокомментировал свое участие в церемонии выпуска очередной когорты летчиков вооруженных сил Украины, завершивших обучение в Великобритании. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— написал господин Поллард на странице в соцсети X.

Подготовка украинских летчиков на территории Великобритании началась в сентябре 2023 года.