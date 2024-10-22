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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ сообщил об убийстве главы исполнительного совета «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об убийстве главы исполнительного совета ливанской группировки «Хезболла» Хашима Сафи ад Дина и главы разведывательного штаба Хосейна Али Зима. Хашим Сафи ад Дин — двоюродный брат погибшего генсека группировки Хасана Насраллы. СМИ называли Сафи ад Дина вероятным преемником генсека. В начале октября о его гибели со ссылкой на источники сообщал телеканал Al Arabiya.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, Хашим Сафи ад Дин и Хосейн Али Зим погибли в результате авиаудара, нанесенного по разведштабу в районе Даахе в пригороде Бейрута около трех недель назад. Вместе с ними при ударе погибли другие командиры.

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что в момент удара в штабе находились 25 членов группировки, среди которых — командир ливанского разведштаба Белал Саев Аяш и глава разведштаба в Сирии Махмуд Мухаммад Шахин. Все ли находившиеся в штабе погибли — неизвестно.

4 и 5 октября Al Arabiya и журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на источники сообщали, что Сафи ад Дин погиб в результате авиаудара израильской армии по Бейруту. Reuters писал, что члены «Хезболлы» с 4 октября потеряли с Сафи ад Дином связь.

Хашим Сафи ад Дин родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. В 1982 году стал сооснователем «Хезболлы», в 1994-м — главой исполнительного комитета, сменив на этом посту Хасана Насраллу. СМИ писали, что Хасан Насралла назначил двоюродного брата своим преемником еще в 2008 году. 29 сентября El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщали, что Сафи ад Дина выбрали новым генсеком группировки, но в «Хезболле» это опровергли.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в тексте «Хуситы пригрозили США "вьетнамским адом"».

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