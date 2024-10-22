Госдума одобрила три законопроекта для ужесточения миграционной политики

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении ряд проектов, которые вносят изменения в миграционное законодательство. Один из них вводит запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по организации и проведению комплексного экзамена для мигрантов. Составление перечня образовательных организаций, которые будут тестировать мигрантов, предлагается закрепить исключительно за правительством.

В первом чтении также принят законопроект о введении для юридических лиц ответственности за подделку документов, которые используются в целях организации незаконной миграции. При первом нарушении за это будут наказывать штрафом от 5 млн до 10 млн руб., при повторном — от 10 млн до 60 млн руб. Сейчас виновным грозит штраф от 400 тыс. до 1 млн руб.

Увеличиваются штрафы по действующим частям ст. 19.23 КоАП РФ (подделка и использование документов). За подделку документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., за повторное нарушение — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Сейчас предусмотрено наказание в размере от 30 тыс. до 50 тыс. и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. соответственно.

В первом чтении принят законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложениями о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Как Госдума ужесточает миграционную политику — в материале «Ъ» «И пусть никто не уйдет ненаказанным».