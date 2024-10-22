Жителя Москвы арестовали за попытку устроить теракт в ЛНР

Жителю Москвы Александру Филипцеву предъявлены обвинения по ч. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, он входил в группу лиц, планировавших теракты в ЛНР и в ряде других регионов «в интересах Украины». Москвич арестован, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что после терактов группа лиц планировала скрыться на территории Украины. Точное число фигурантов дела не названо. По словам собеседника агентства, несколько предполагаемых преступников уже находятся на Украине и объявлены в международный розыск. В их числе назван Алексей Покровский, какая-либо информация о нем не приводится.

Агентство уточняет, что уголовное дело было возбуждено в начале августа. Согласно материалам дела, в рамках расследования допрошено несколько свидетелей. Сам господин Филипцев признал вину и сотрудничает со следствием. Он просил перевода под домашний арест, но Басманный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей на три месяца.

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