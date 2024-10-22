Тюменские силовики провели обыски в офисе организаторов финансовой пирамиды

Сотрудники полиции и Росгвардии провели обыски в офисе компании Bavarsis в Тюмени, которая работала по принципу финансовой пирамиды, сообщили в УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания был создана неустановленными лицами для привлечения денежных средств граждан под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга, а также получения доходов от вложений в криптовалюту, при этом менеджеры предпочитали работать с людьми пожилого возраста, рассказывая им о программах с крупными прибылями. По данным полиции, сначала выплаты осуществлялись за счет денег от новых клиентов, но в определенный момент платежи прекратились. Одной из пострадавших оказалась 58-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), которая сообщила полиции, что вложилась в сомнительный интернет-проект, потеряв 250 тыс. руб.

В офисе на ул. 50 лет Октября сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли в качестве доказательств финансовые документы и электронные носители, а также допросили четырех сотрудников организации. Сейчас ее деятельность прекращена.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников и организаторов криминальной схемы. У полицейских есть основания полагать, что компания аналогичным образом обманула и других жителей Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

На прошлой неделе прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Екатеринбурга и двоих жителей Челябинской области. Следствие утверждает, что они предлагали другим людям вложиться в развитие цифровой платформы, выдавая это за выгодную инвестицию и обещая им большой доход. Группа действовала по принципу финансовой пирамиды.

Ирина Пичурина