К саммиту БРИКС в Казани запустили 100 новых автобусов
В Казани к началу саммита БРИКС вышли на маршруты 100 новых автобусов, оборудованных кондиционерами, USB-розетками и камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба мэрии города.
К саммиту БРИКС в Казани запустили 100 новых автобусов
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Транспортные средства доставляли в город поэтапно, последняя партия прибыла 18 октября.
Автобусы НЕФАЗ заменили устаревший транспорт и курсируют по маршрутам МУП «ПАТП №2». Каждая машина рассчитана на 96 пассажиров, имеет низкий расход топлива и длительный срок эксплуатации. Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены пандусы и места для инвалидных колясок.
Всего в Казани в этом году появятся 157 новых автобусов и 39 троллейбусов.