В Казани к началу саммита БРИКС вышли на маршруты 100 новых автобусов, оборудованных кондиционерами, USB-розетками и камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К саммиту БРИКС в Казани запустили 100 новых автобусов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани К саммиту БРИКС в Казани запустили 100 новых автобусов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Транспортные средства доставляли в город поэтапно, последняя партия прибыла 18 октября.

Автобусы НЕФАЗ заменили устаревший транспорт и курсируют по маршрутам МУП «ПАТП №2». Каждая машина рассчитана на 96 пассажиров, имеет низкий расход топлива и длительный срок эксплуатации. Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены пандусы и места для инвалидных колясок.

Всего в Казани в этом году появятся 157 новых автобусов и 39 троллейбусов.

Анар Зейналов