Boeing продал французской Thales подрядчика разведки США

Boeing сообщил сегодня, 20 октября, что в этом месяце закрыл сделку по продаже Digital Receiver Technology — небольшого подразделения по выпуску продуктов для военного наблюдения — французскому оборонному концерну Thales.

Boeing приобрел DRT в 2008 году. Компания из Мэриленда занимается разработкой устройств для цифровой обработки сигналов, таких как беспроводные приемники и трансиверы. Эти устройства используются разведывательными службами США, Министерством обороны и Министерством внутренней безопасности страны для сбора разведывательных данных и предупреждений об угрозах.

Ранее сегодня о продаже одного из подразделений Boeing сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в компании, но не называя объект сделки и кто выступил покупателем. По данным газеты, эта сделка — часть готовящейся распродажи активов, которая необходима американскому концерну, чтобы оправиться от череды проблем и скандалов.

На прошлой неделе компания сообщила регуляторам, что намерена за счет продажи своих акций, долговых обязательств и привлечения кредитов получить в общей сложности $25 млрд. Тем не менее, по мнению генерального директора Келли Ортберга, без продажи убыточных активов Boeing не сможет вернуться к нормальному функционированию.

По словам господина Ортберга, Boeing оказался в сложной ситуации из-за череды скандалов, связанных с безопасностью полетов, задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter, а также забастовки 33 тыс. рабочих компании. Накануне, 19 октября, профсоюз промышленных рабочих авиакосмической отрасли сообщил, что достиг предварительного соглашения с руководством Boeing о прекращении забастовки, которая длится с 13 сентября. Компания поднимет рабочим оклады на 35%, увеличит бонусы и пенсионные отчисления. Ратификация соглашения назначена на ближайшую среду.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Зарплаты в Boeing идут на взлет».

Кирилл Сарханянц