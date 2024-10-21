Рубен Варданян вышел из кабины

Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян вышел из числа участников компании, которая упоминалась среди акционеров КамАЗа. Доля бизнесмена перешла Дмитрию Артякову, сыну первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова. Стоимость этого пакета на Московской бирже оценивается в 3,11 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бизнесмен Рубен Варданян вышел из капитала ООО «Автоинвест», которое упоминается среди акционеров КамАЗа, следует из ЕГРЮЛ. 17 октября 15% «Автоинвеста», принадлежавшие господину Варданяну, перешли Дмитрию Артякову – гендиректору и, по версии Forbes, совладельцу крупного железнодорожного оператора «Модум-Транс». Дмитрий Артяков — сын Владимира Артякова, первого заместителя гендиректора «Ростеха», экс-президента АвтоВАЗа и бывшего главы Самарской области.

В КамАЗе заявили “Ъ”, что не комментируют действия акционеров. Гендиректор компании «Кью Кэпитал», бывшей, по данным СПАРК, доверительным управляющим доли господина Варданяна, Елена Орлова в воскресенье не ответила на вопросы “Ъ” по электронной почте. Дмитрий Артяков оперативный комментарий не предоставил.

КамАЗ сегодня не раскрывает состав акционеров. По последним доступным данным, «Автоинвесту» принадлежало 23,54% акций. Таким образом, косвенную долю Рубена Варданяна в КамАЗе можно оценить в 3,5%. Исходя из капитализации КамАЗа на Московской бирже на 18 октября в 88,19 млрд руб. такой пакет может стоить 3,11 млрд руб. Еще 50% «Автоинвеста» владеет экс-владелец Ступинской титановой компании Николай Тимохин, 35% — гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

Сергей Когогин, гендиректор КамАЗа, в сентябре, ТАСС: «Всего в эксплуатации сегодня в нашей стране находится более 700 тыс. "КамАЗов"».

Основным акционером КамАЗа остается «Ростех», который на конец 2022 года владел 47,1% акций. В феврале Сергей Когогин в интервью газете «Ведомости» сообщал, что свои 15% в КамАЗе продал немецкий концерн Daimler Truck. Покупателя он не раскрыл.

Рубен Варданян прежде всего известен как основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог», которую выкупил Сбербанк за $1,4 млрд, писал Forbes. В 2021 году издание оценивало его состояние в $1 млрд. Среди его активов Forbes называет бизнес-центр «Романов двор». Также господин Варданян — один из инвесторов проекта электромобиля «Атом» (компания «Кама»), производство которого должно начаться в 2025 году на заводе «Москвич» (принадлежит правительству Москвы и КамАЗу). В сентябре 2022 года бизнесмен объявил о намерении отказаться от гражданства РФ, в ноябре того же года возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В конце сентября 2023 года Рубена Варданяна задержали власти Азербайджана (см. “Ъ” от 27 сентября 2023 года).

Как сообщал РБК со ссылкой на самого господина Варданяна в 2018 году, тот гордился, что вошел в КамАЗ в 2004 году, а компанию называл «одним из лучших проектов» в России.

Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что Рубен Варданян еще 1 июля через «Кью Кэпитал» продал 5% в «Автоинвесте» Сергею Когогину. Возможно, текущая сделка — это второй этап выхода, который может быть связан с арестом бизнесмена, считает господин Шумов.

Владимир Беспалов из «Эйлер Аналитические технологии» отмечает, что сделка вряд ли может повлиять на деятельность или перспективы КамАЗа, поскольку основные акционеры и менеджмент остаются прежними, продолжая реализовывать намеченную программу развития компании.

Рынок новых грузовых автомобилей в России падает шестой месяц подряд. По данным «Автостата», в сентябре продажи сократились на 24,5% год к году, до 10,32 тыс. штук, за январь—сентябрь — на 11,9%, до 93,15 тыс. штук. Эксперты агентства связывают динамику с эффектом высокой базы. В 2023 году рынок достиг 143,96 тыс. грузовиков. В тройку лидеров рынка входят Kamaz и китайские Sitrak и Shacman.

В КамАЗе также отмечали, что рынок снижается на высокой базе. По прогнозу компании, к концу года будет продано 105–115 тыс. тяжелых грузовиков, что на 15–22% меньше рекордного результата 2023 года. По итогам первой половины 2024 года выручка КамАЗа по МСФО выросла на 12,4%, до 187,6 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 3,7 раза, до 3,7 млрд руб.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев