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Суд арестовал замначальника угрозыска ярославского УМВД

Кировский районный суд Ярославля арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александра Репина. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Кировский районный суд г. Ярославля удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Александра Репина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 декабря 2024 года»,- сообщили в пресс-службе.

В суде не стали сообщать, по какой статье предъявлено обвинение господину Репину. Ранее сообщалось, что его подозревают в получении взятки. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Александр Репин был задержан в результате работы оперативников собственной безопасности УМВД и регионального УФСБ. В отношении его руководителя проведут служебную проверку. В случае подтверждения вины Репина уволят из МВД.

Алла Чижова

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