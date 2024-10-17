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В ярославском УМВД подтвердили задержание сотрудника угрозыска

Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области Александр Репин был задержан в результате работы оперативников собственной безопасности УМВД и регионального УФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Ранее в СМИ появилась информация о задержании Александра Репина по подозрению в получении взятки.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— прокомментировали в УМВД по Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении руководителя сотрудника проведут служебную проверку. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 18 октября полицейскому могут избрать меру пресечения. Александр Репин работает в органах внутренних дел почти 30 лет.

Алла Чижова

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