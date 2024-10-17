Задержан замначальника угрозыска ярославского УМВД

Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин задержан. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По данным портала господин Репин подозревается в получении взятки. 18 октября следствие может ходатайствовать об его аресте.

Александр Репин работает в МВД России на протяжении последних 27 лет. В следственном управлении СКР по Ярославской области не стали комментировать информацию о задержании полицейского.

Алла Чижова