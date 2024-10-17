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Задержан замначальника угрозыска ярославского УМВД

Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин задержан. Об этом сообщает портал Yarnews.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По данным портала господин Репин подозревается в получении взятки. 18 октября следствие может ходатайствовать об его аресте.

Александр Репин работает в МВД России на протяжении последних 27 лет. В следственном управлении СКР по Ярославской области не стали комментировать информацию о задержании полицейского.

Алла Чижова

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