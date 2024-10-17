5 дней до саммита БРИКС в Казани: шумозащитные экраны за 82 млн рублей, ограничения на движение и усиление медобслуживания

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября. Он был приглашен на мероприятие президентом России Владимиром Путиным и возглавит делегацию своей страны. Планируется двусторонняя встреча с президентом России, а также переговоры с другими лидерами государств для обсуждения вопросов сотрудничества.

Делегация Кубы прибудет на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Состав делегации пока не раскрыт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель получил приглашение, однако решение о его визите еще не принято. Также Куба направила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера.

Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг примет участие в саммите БРИКС в Казани, представляя премьер-министра Пхетхонттхана Чинавата. Он отметил, что саммит даст возможность Таиланду подтвердить приверженность укреплению взаимодействия с БРИКС.

Во время XVI саммита БРИКС в Казани будет усилено медицинское обеспечение: в город прибудут 47 дополнительных бригад скорой помощи из других регионов. Все государственные медицинские учреждения продолжат работать в штатном режиме, а жители смогут обращаться за помощью по графику. Пресс-служба Минздрава рекомендует учитывать возможные перекрытия улиц и изменения в работе общественного транспорта.

Во время саммита БРИКС с 22 по 24 октября 2024 года управление ЗАГС Казани не будет принимать население. Государственная регистрация смерти пройдет по адресу: улица Меридианная, дом 4, а регистрацию рождения проведут в роддомах (РКБ и роддом №1). Регистрация брака состоится только на основании ранее поданных заявлений.

С 18 по 25 октября в Казани частично перекроют улицу Лево-Булачную из-за установки телевизионного оборудования к саммиту БРИКС. Ограничения коснутся участка улицы и района дома №3 по улице Московской, действуя в следующие часы: с 00:00 до 08:00 18 октября, с 07:00 до 09:00 20 октября и с 00:00 до 08:00 и с 11:00 до 14:00 25 октября.

Установка шумозащитных экранов на мосту «Миллениум» в Казани обошлась в 82,5 млн рублей, выделенных из бюджета Татарстана. Тендер размещен на сайте госзакупок. Первые экраны начали устанавливать в августе. Полная протяженность конструкции составит 680 метров, срок завершения работ — до 29 ноября 2024 года.

В Нижнекамске без отопления остаются 8 из 12 домов. Подключение отопления в 4 домах завершено, а остальные планируют подключить в ближайшее время, если не обнаружат новых прорывов на сетях. В этих домах проживает более 1,9 тыс. жильцов, задержка связана с состоянием инфраструктуры и необходимостью ремонта тепловых сетей.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ПАО «КамАЗ» серии БО-П13 объемом 5 млрд рублей. Облигации получат регистрационный номер 4В02-13-55010-D-001Р и будут включены в третий уровень котировального списка. Организатором выпуска выступит Совкомбанк, облигации будут доступны для неквалифицированных инвесторов. В обращении уже находятся 9 выпусков классических облигаций на 35 млн рублей и 3 выпуска биржевых бондов на 25 млн рублей.