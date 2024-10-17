Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «КамАЗ» на 5 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ПАО «КамАЗ» серии БО-П13 объемом 5 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансовом рынке.

Облигации получили регистрационный номер 4В02-13-55010-D-001Р и будут включены в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

22 октября «КамАЗ» планирует начать сбор заявок на облигации. Инвесторам предложат переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода с учетом ключевой ставки Банка России и спреда. Ожидается, что спред не превысит 200 базисных пунктов.

Организатором выпуска выступит Совкомбанк, а облигации будут доступны для покупки неквалифицированными инвесторами.

«КамАЗ» имеет стабильные рейтинги ruAA от «Эксперт РА» и AА(RU) от АКРА. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 35 млн руб. и 3 выпуска биржевых бондов на 25 млн руб.

В сентябре «КамАЗ» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П12 на 3 млрд руб. до 8 млрд.

Анар Зейналов