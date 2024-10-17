Во время проведения XVI саммита БРИКС в Казани будет усилено медицинское обеспечение. Чтобы обеспечить бесперебойную экстренную медицинскую помощь, в столицу Татарстана прибудут 47 дополнительных бригад скорой помощи из других регионов, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на время саммита задействуют 47 дополнительных бригад скорой помощи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Казани на время саммита задействуют 47 дополнительных бригад скорой помощи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Все государственные медицинские учреждения продолжат работать в штатном режиме, и жители Казани смогут обращаться за помощью по установленному графику. В пресс-службе рекомендуют учитывать возможные перекрытия улиц и изменения в работе общественного транспорта в дни саммита, чтобы заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что в городе будут развернуты 11 медицинских пунктов, а также задействованы 35 бригад скорой помощи, включая 11 мобильных медицинских бригад. Всего в мероприятии примут участие 250 медиков, из которых 120 — врачи, а 130 — средний медицинский персонал.

Анар Зейналов