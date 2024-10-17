Президент Лаоса приедет в Казань на саммит БРИКС

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет на саммит БРИКС 22–24 октября в Казани. Об этом сообщает информационное агентство страны KPL.

На казанский саммит президента Лаоса пригласил Владимир Путин. Тхонглун Сисулит возглавит лаосскую делегацию на международном мероприятии.

Президент России планирует провести двустороннюю встречу с главой Лаоса. Ожидается, что Тхонглун Сисулит встретится с другими руководителями государств. На двусторонних встречах обсудят вопросы продвижения и укрепления сотрудничества между странами.

В конце 2023 года РИА Новости сообщали, что Лаос заинтересован во вступлении в БРИКС.

Диана Соловьёва