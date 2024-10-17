Глава МИД Таиланда приедет на саммит БРИКС в Казани

Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг приедет на саммит БРИКС в Казани. На мероприятии он будет представлять премьер-министра страны Пхетхонттхана Чинавата. Об этом сообщает ТАСС.

«Саммит предоставит возможность Таиланду вновь подтвердить нашу приверженность укреплению взаимодействия с БРИКС»,— рассказал глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пхетхонгтхан Чинават может возглавить делегацию Таиланда на саммите БРИКС. Вопрос об участии премьер-министра еще обсуждался.

В июне 2024 года Таиланд подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

Диана Соловьёва