Глава МИД Таиланда приедет на саммит БРИКС в Казани
Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг приедет на саммит БРИКС в Казани. На мероприятии он будет представлять премьер-министра страны Пхетхонттхана Чинавата. Об этом сообщает ТАСС.
«Саммит предоставит возможность Таиланду вновь подтвердить нашу приверженность укреплению взаимодействия с БРИКС»,— рассказал глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пхетхонгтхан Чинават может возглавить делегацию Таиланда на саммите БРИКС. Вопрос об участии премьер-министра еще обсуждался.
В июне 2024 года Таиланд подал официальную заявку на вступление в БРИКС.