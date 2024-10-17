Куба подтвердила свое участие в казанском саммите БРИКС

Делегация из Кубы приедет на саммит БРИКС в Казани 22–24 октября. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве страны в России.

Точный состав делегации государства пока неизвестен.

В сентябре президент Кубы Мигель Диас-Канель получил приглашение на саммит БРИКС в Казани. Решение о визите главы государства еще не было принято.

На прошлой неделе стало известно, что Куба через Россию обратилась с официальной просьбой присоединиться к объединению БРИКС в качестве государства-партнера. Запрос направили в письме президенту РФ Владимиру Путину.

На саммите 22-24 октября планируют прояснить статус Саудовской Аравии в БРИКС.

Диана Соловьёва