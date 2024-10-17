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Коммерсантъ FM
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В Казани частично перекроют улицу Лево-Булачную из-за саммита БРИКС

С 18 по 25 октября в Вахитовском районе Казани будет ограничено движение по улице Лево-Булачной. Это связано с установкой и демонтажем телевизионного оборудования и временных телестудий в рамках подготовки к саммиту стран БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы затронут участок улицы Лево-Булачной и район дома №3 по улице Московской. Ограничения будут действовать в следующем графике: с 00:00 до 08:00 18 октября, с 07:00 до 09:00 20 октября, а также с 00:00 до 08:00 и с 11:00 до 14:00 25 октября.

Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе ограничат движение грузовиков на время саммита БРИКС.

Анар Зейналов

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