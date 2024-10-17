Из 12 неотапливаемых домов в Нижнекамске в 4 домах подключили отопление. Жители 8 домов остаются без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского муниципального района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске без отопления остается 8 домов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Нижнекамске без отопления остается 8 домов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Подключить оставшиеся дома планируется в ближайшее время, в случае если на сетях не будет обнаружено новых прорывов»,— уточнили в пресс-службе.

Вчера генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев рассказал, что в 12 нижнекамских домах еще не подключили отопление. В них проживает более 1,9 тыс. жильцов. Причиной задержки назвали непростую ситуацию с состоянием инфраструктуры, так как тепловые сети нужно ремонтировать.

Диана Соловьёва