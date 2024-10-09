В ХМАО организатора финансовой пирамиды осудили на 5,5 лет за кражу 118 млн руб

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) приговорил организатора финансовой пирамиды к 5,5 годам колонии общего режима за обман вкладчиков на 118 млн руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным суда, в апреле 2018 года осужденный создал кредитный потребительский кооператив (КПК) «Югра» с офисами в Сургуте, Нефтеюганске и Екатеринбурге. Организация не осуществляла самостоятельную инвестиционную деятельность, ее доход и прибыль формировались за счет вкладов от пайщиков.

«Подсудимый призывал вкладчиков к вступлению в кооператив, убеждал в его финансовой стабильности и прибыльности и в выдаче процентов выше среднерыночной ставки по вкладам»,— рассказали в прокуратуре. Пайщикам предлагалось делать вклады с «гарантией получения высокой имущественной прибыли» от 7% до 13,95 % в год.

С 2018 по 2020 год осужденный получил от 158 обманутых вкладчиков 118 млн руб. Похищенные деньги он потратил «по своему усмотрению». На данный момент деятельность кооператива прекращена.

«Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу»,— добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за кражу более 14 млн руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Виталий Красиков