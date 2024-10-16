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Коммерсантъ FM
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Казахстан планирует подать заявку на вступление в БРИКС

Казахстан на саммите БРИКС 22–24 октября в Казани может направить официальную заявку на вступление в организацию. Об этом «РИА Новости» рассказал казахстанский политолог Андрей Чеботарев.

Казахстан планирует подать заявку на вступление в БРИКС

Казахстан планирует подать заявку на вступление в БРИКС

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казахстан планирует подать заявку на вступление в БРИКС

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Собеседник подчеркнул, что пока нет официальной информации, будет ли Казахстан подавать заявку на вступление. Ситуация может проясниться на саммите глав государств в Казани.

На саммите БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности внести вклад в развитие объединения в качестве его участника.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия рассчитывает на участие Казахстана в казанском саммите БРИКС.

Диана Соловьёва

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