Синоптик заявил об окончании бархатного сезона на курортах Кубани

Бархатный сезон на курортах Юга России подошел к концу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Господи Вильфанд рассказал, что 14 октября в Краснодаре будет +21 градус. В последующие дни температура не превысит +20 градусов, а позже упадет до +13…+15. При этом, отметил спикер, в Сочи теплая погода еще продержится — с понедельника по среду по прогнозу будет от +22 до +24 градусов, в четверг похолодает до +18…+20. С пятницы температура на курорте упадет ниже +20 градусов. Морская вода остыла до +22…+23 градусов. Позже море остынет еще сильнее.

Синоптик отмечает также, что с четверга воздушные массы на Кубань будут перемещаться с востока. На юго-востоке будет холодный воздух, ночью в начале недели будет от 14 до 16 градусов тепла, к пятнице — от +9 до +12.

В понедельник, 14 октября, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В частности, возможно формирование смерчей у берегов курорта.

Вячеслав Рыжков