Квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году снизили почти вдвое

Правительство утвердило на 2025 год квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тыс. разрешений, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение. В этом году квота составляла 10,6 тыс. разрешений.

Наибольшее количество разрешений на следующий год получили Москва и Подмосковье — 1 тыс. и 350 соответственно (в 2024-м — 1,5 тыс. и 750). Квота для Санкт-Петербурга сокращена с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия вместо 250 получат только 100 разрешений.

Квота определяется на основе поступивших от регионов предложений, которые подготавливают по итогам анализа миграционной ситуации и экономического положения. Размер квоты снижается последние пять лет: в 2021 году правительство выдало более 39 тыс. разрешений, в 2022-м — почти 19 тыс., в 2023 году — 13,5 тыс. Утверждается, что регионы используют только часть выделенной квоты — по данным МВД, с начала этого года было израсходовано только 20,4% от установленной цифры.

Вчера, 15 октября, Госдума приняла закон, ужесточающий процедуру получения разрешения на временное проживание (РВП). С вступлением документа в силу иностранцы, заключившие брак с гражданином или гражданкой РФ, смогут претендовать на РВП только через три года после регистрации отношений в загсе. Сейчас заявку на эту процедуру можно подать уже на следующий день после оформления брака.

Подробности — в материале «Ъ» «Брак потребует проверки временем».

Лаура Кеффер