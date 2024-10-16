Пять историй рекордно долгого дрейфа

30 января 2014 года на Маршалловых островах обнаружили лодку с сальвадорским рыбаком Хосе Альваренга, который утверждал, что дрейфовал в Тихом океане с 17 ноября 2012 года, то есть 438 дней. После лечения в больнице рыбак вернулся к семье в Сальвадор.

5 апреля 1943 года бразильские рыбаки обнаружили дрейфующим на плоту китайского моряка Пань Ляня. Он находился в Атлантическом океане с 23 ноября 1942 года — тогда немецкая подлодка потопила британское торговое судно Ben Lomond, где Пань Лянь служил стюардом. Китаец пробыл в океане 133 дня.

17 июля 2023 года экипаж рыболовного траулера обнаружил у западного побережья Мексики австралийского яхтсмена Тима Шэддока — вместе с собакой он провел на небольшом катамаране 90 дней. Яхтсмен вышел из мексиканского порта Ла-Пас, чтобы добраться до островов Французской Полинезии, но попал в шторм, который вывел из строя навигационное оборудование и энергосистему судна.

22 декабря 1953 года французский врач Ален Бомбар завершил свое одиночное путешествие на надувной лодке через Атлантический океан, за 65 дней продрейфовав от Канарских островов до Барбадоса (Малые Антильские острова). Целью его эксперимента было изучение возможностей человеческого организма по выживанию в открытом море. Медик сумел выжить, не воспользовавшись неприкосновенным запасом еды и питья.

7 марта 1960 года американский авианосец CV-33 Kearsarge обнаружил в Тихом океане баржу Т-36 с четырьмя советскими военнослужащими на борту. Во время бури их унесло со швартовки на острове Итуруп. Всего в океане моряки провели 49 дней. Когда пища закончилась, они ели сапоги и ремни и пили дождевую воду. На основе этой истории был снят советский фильм «49 дней».