Домены позвали в личный кабинет

«Руцентр» меняет систему работы с клиентами и намерен сосредоточиться на среднем и крупном бизнесе, для чего привлекает экспертизу в области премиального обслуживания. Регистратор планирует к 2025 году перевести на такой метод работы более тысячи компаний. Менеджеры «Руцентра» должны будут, в частности, предотвращать перехват интернет-активов путем подлога документов: число таких инцидентов, по данным экспертов, выросло за год на 15–20%. При этом в самом «Руцентре» отмечают, что команду необходимых специалистов приходится формировать своими силами — на открытом рынке они в дефиците.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Регистратор доменов Ru-Center (входит в группу «Рунити») намерен усилить специализацию на обслуживании юридических лиц и вводит институт персональных менеджеров, следует из имеющейся у “Ъ” презентации для партнеров. Из нее следует, что компания намерена провести ребрендинг (в частности, перевести название на кириллицу: «Руцентр»), изменить личный кабинет и тарифную линейку. В компании подтвердили “Ъ”, что фокусируются на продуктах и сервисах для крупного и среднего бизнеса, «в основном на усилении экспертизы в области безопасности цифровых активов и расширении линейки эксклюзивных продуктов для крупных компаний».

Сейчас в «Руцентре» обслуживаются 1,5 млн доменов. В среднем крупные компании управляют портфелями из 26 доменов, уточнили “Ъ” в «Рунити», при этом у отдельных компаний портфели значительно больше (у Сбербанка — 1,2 тыс., у VK — 505). В группу «Рунити» также входит регистратор «Рег.ру», на его базе в 2025 году планируется сделать направление с фокусом на начинающих предпринимателей (см. “Ъ” от 26 августа).

«Руцентр» намерен в следующем году перевести на индивидуальное обслуживание первую тысячу ключевых компаний страны. «Предварительные переговоры мы провели уже почти с сотней»,— сказал “Ъ” руководитель группы «Рунити» Андрей Кузьмичев. По его словам, штат поддержки в этом году совокупно вырос примерно на 15%, при этом на открытом рынке труда наблюдался недостаток специалистов: «Менеджерами стали члены основной команды "Руцентра", непосредственно участвовавшие в формировании линейки услуг. При этом мы привлекли с рынка экспертизу по построению премиального обслуживания». Активная работа над проектом велась полтора года, затраты на его реализацию господин Кузьмичев не раскрыл.

Менеджеры, согласно презентации «Руцентра», должны будут взять на себя вопросы безопасности, в частности настройку соответствующих опций (двухфакторной аутентификации, запрета восстановления пароля по электронной почте и т. п.).

Также они должны будут перед совершением критических операций с доменами подтверждать их у ответственного лица.

В первой половине 2024 года злоумышленники стали на 15–20% чаще прибегать к методам социальной инженерии, чем в первом полугодии 2023 года, чтобы получить доступ к чужим доменам и виртуальным серверам, сказал “Ъ” эксперт центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич: «В большинстве случаев злоумышленники применяют фальсификацию документов для кражи доменов». Качественная подделка требует больших сил и умений, но применение искусственного интеллекта облегчило процесс, говорит он. Количество фишинговых инцидентов с доменами (подмена сайта на мошеннический), однако, растет активнее, примерно на 60% год к году, добавил Шамиль Чич.

Малый бизнес и физлица при этом все еще управляют совокупно большим объемом доменов, чем крупные компании, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Но им достаточно иметь интерфейс, позволяющий работать по модели самообслуживания. У крупных игроков другие требования — им нужно централизованное управление и организация взаимодействия с собственной инфраструктурой». Например, крупные компании активно регистрируют временные домены (в частности, под промоакции). Интернет-компании, работающие с малым бизнесом, скорее будут двигаться в сторону пакетных предложений, добавляет господин Казарян: «В рамках одного продукта можно будет предлагать клиенту домены, конструктор сайтов, инфраструктуру интернет-магазина и т. п. На мировом рынке по такой модели работает Squarespace».

Юрий Литвиненко