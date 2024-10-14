Главные новости за 14 октября. Сочи

В уголовном деле о растрате в особо крупном размере, возбужденном в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, фигурируют его учитель, врач, юрист и супруга.

Новую подстанцию 110 кВ «Молдовка» для скоростной федеральной трассы Джубга — Сочи строят с опережением сроков. Объект посетил гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочего визита в Краснодарский край.

В аэропорту Сочи впервые за два года сел «Боинг» 747-400 авиакомпании «Россия». По авиационной традиции борт встретили водной аркой, а экипажу вручили сладкие сувениры от аэропорта Сочи.

В Сочи на местном уровне прорабатывают вопрос замены курортного сбора на туристический налог с 1 января 2025 года. Власти города по этой теме работают во взаимодействии с администрацией Краснодарского края.

Морское пассажирское сообщение между курортами Краснодарского края на суднах «Комета» завершилось 13 октября. Сообщение на скоростных судах между Сочи и Геленджиком завершили на два дня раньше заявленной даты из-за плохой погоды.

По итогам 2024 года в аэропорту Сочи ожидают стагнации пассажиропотока на внутренних рейсах. Небольшое снижение пассажиропотока — минус 2–3% — наблюдается на внутренних линиях.

Бархатный сезон на курортах юга России подошел к концу. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 14 октября в Краснодаре будет +21 °С. В последующие дни температура не превысит +20 °С, а позже упадет до +13…+15 °С. В Сочи теплая погода еще продержится.

Авиакомпания AZUR air расширила зимнюю программу 2023/2024 и впервые запустила рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) из Сочи. Открытие нового направления анонсировали на форуме AIRTRAVELSOCHI 2024.

Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по обращениям о нарушении прав дольщиков в Сочи. К главе ведомства обратились участники долевого строительства ЖК «Княжье Подворье», «1000 и 1 ночь», а также коттеджного поселка «Сан Вале».