По итогам 2024 года в аэропорту Сочи ожидают стагнации пассажиропотока на внутренних рейсах. Небольшое снижение пассажиропотока — минус 2–3% — наблюдается на внутренних линиях, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заместителя гендиректора управляющей компании «Аэродинамика» Александра Никонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Мы ожидаем закончить 2024 год примерно с такими же показателями, как 2023-й. Небольшое снижение пассажиропотока — минус 2–3% — наблюдается на внутренних линиях. Но оно компенсируется ростом на международных линиях 11% по году и до 22% в летние месяцы»,— рассказал господин Никонов.

Стагнацию на внутренних перевозках спикер объяснил эффектом «высокой базы» (фактически двукратный рост в предыдущие годы). Также, по словам господина Никонова, у аэропорта Сочи сейчас очень широкая маршрутная сеть, а у российских перевозчиков — дефицит флота. Уменьшился пассажиропоток и за счет роста цен на авиабилеты.

При этом развиваются зарубежные направления: особенной популярностью этим летом пользовались рейсы в Анталью. Здесь рост пассажиропотока составил до 50%. Рост объемов на зарубежных направлениях планируют сохранить.

Вячеслав Рыжков