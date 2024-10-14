Из Сочи впервые начнут летать самолеты в Шри-Ланку

Авиакомпания AZUR air расширила зимнюю программу 2023/2024 и впервые запустила рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) из Сочи. Открытие нового направления анонсировали на форуме AIRTRAVELSOCHI 2024 в понедельник, 14 октября, рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Полеты начнут выполнять с 7 ноября. Самолеты будут летать раз в 10 дней. Это Boeing 767-300, вмещающий до 336 пассажиров.

«Полеты в Шри-Ланку будут выполняться из Сочи впервые. Прямое авиасообщение предоставит уникальную возможность для путешественников со всей страны. Благодаря развитой региональной маршрутной сети аэропорта Сочи, пассажиры смогут с легкостью прилетать из регионов РФ для последующей пересадки на рейсы в Коломбо», – отметил заместитель гендиректора по коммерческой деятельности ООО «Аэродинамика» Александр Никонов.

Ранее господин Никонов рассказал, что в аэропорту Сочи по итогам года ожидают стагнации пассажиропотока на внутренних рейсах. Вместе с тем выросли международные перевозки – на 11% по сравнению с прошлым годом и почти на четверть – летом.

Вячеслав Рыжков