Власти Сочи прорабатывают вопрос замены курортного сбора на туристический налог

В Сочи на местном уровне прорабатывают вопрос замены курортного сбора на туристический налог с 1 января 2025 года. Власти города по этой теме работают во взаимодействии с администрацией Краснодарского края, уточнил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Провел очередную рабочую встречу с заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергеем Владимировичем Кривоносовым. Обсудили ряд вопросов в сфере экологии, благоустройства, транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства. Одна из важных тем — замена курортного сбора на так называемый туристический налог с 1 января 2025 года. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс»,— сообщил господин Прошунин.

В начале июля «Ъ-Сочи» сообщал, что курортный сбор в городе могут повысить. Сейчас он составляет 50 руб. с человека за сутки пребывания. По словам председателя Заксобрания Кубани Юрия Бурлачко, во многих регионах ставка сейчас составляет 100 руб. Спикер кубанского парламента упоминал и о потребности в туристическом налоге, введение которого анонсировал Минфин. Налог, как планируется, будет поступать непосредственно в местные бюджеты.

Вячеслав Рыжков