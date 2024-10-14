«Комета» между Сочи и Геленджиком завершила навигацию

Морское пассажирское сообщение между курортами Краснодарского края на суднах «Комета» завершилось 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водоход-Экспресс», которая осуществляет перевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сообщение на скоростных судах между Сочи и Геленджиком завершили на два дня раньше заявленной даты из-за плохой погоды. Перевозчик предупредил, в частности, об отмене рейсов на 14 и 15 октября. Вместе с тем завершилась и навигация в 2024 году.

В понедельник, 14 октября, в Сочи сохраняется действие штормового предупреждения по непогоде, в том числе возможно формирование смерчей в море. Подтоплений за прошедшую ночь на курорте не зафиксировали.

В начале октября перевозчик исключил из маршрута «Кометы» Новороссийск. Остаток сезона судно заходило только в порты Геленджика и Сочи.

В начале сентября завершила навигацию «Комета» между Сочи и Анапой. Перевозки возобновят весной 2025 года. В текущем году они выполнялись с 1 июня по 1 августа.

Вячеслав Рыжков